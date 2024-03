Capitão Assumção tem prisão revertida por deputados do ES; STF será avisado

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo decidiu revogar a prisão do deputado estadual Capitão Assumção (PL), que havia sido preso na semana passada. O STF havia comunicado, após a prisão, que caberia ao legislativo estadual decidir sobre o caso.

O que aconteceu

O placar pela revogação da prisão foi de 24 deputados a favor e 4 contra. A primeira análise foi feita em uma comissão especial criada para discutir a prisão e os argumentos apresentados pelo Ministério Público do Espírito Santo, que fez a denúncia ao Supremo. A defesa do Capitão Assumção também foi ouvida pelos deputados.

O parecer contra a prisão foi recomendado pela comissão especial e, posteriormente, aprovado no plenário. Os deputados acataram ao entendimento do deputado Lucas Scaramussa (Podemos), presidente do colegiado especial. Ele argumentou que há prerrogativas que impedem a prisão de parlamentar sem que haja flagrante de crime inafiançável, e criticou o fato da ordem de prisão ter sido emitida há mais de um ano. Além disso, a PGR (Procuradoria-Geral da República) se posicionou contra à prisão do Capitão Assumção.