Josias: Quem trata Braga Netto como pária corre risco de levar o troco

Em conversa com senadores do PL, Josias revelou que Braga Netto desfruta de uma imagem negativa tanto entre seus ex-colegas militares como bolsonaristas civis.

Nos últimos dias, Braga Netto tentou contato com oficiais que eram amigos dele no Exército para tentar se explicar pelas declarações que fez no escurinho do WhatsApp. Ele tem enorme dificuldade para restabelecer as pontes que foram dinamitadas com seus ex-companheiros de armas. Todo mundo está meio de cara virada para ele.

Também os paisanos, os bolsonaristas sem farda, estão com Braga Netto pelas tampas. A interpretação deles é que o destempero verbal de Braga Netto empurrou Freire Gomes para este depoimento visto como um mata-leão pelos investigadores contra o Bolsonaro. Braga Netto ofereceu a cabeça de companheiros do Exército na bandeja virtual do bolsonarismo.

Esse bolsonarismo sem farda acha que, ao chamar o ex-comandante do Exército de 'cagão', o Braga Netto sujou a si mesmo, emporcalhou Bolsonaro e borrou todo o alto comando do golpe. Freire Gomes até sente estimulado para mostrar que não tem essa falta de coragem e impulsionado a revelar o que sabe dos bastidores do golpe.

Braga Netto ficou mal com os militares, porque traiu da forma mais vil o que costumam chamar de 'família militar' e os interesses do Bolsonaro. Ele ficou queimado por todos os lados e se sujou de forma irremediável, tanto entre os civis como militares. Josias de Souza, colunista do UOL

