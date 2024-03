Josias: Zema tem pouco de democrata e menos ainda de preocupação com Brasil

Para Josias, Zema se mostra mais preocupado com interesses pessoais —de olho nas eleições presidenciais de 2026— do que com os do país ao se mostrar favorável à federalização de estatais como forma de solucionar a dívida de Minas Gerais com a União.

É uma balela isso de que 'estamos aqui para melhorar o Brasil' com essa reunião [com Lula e Fernando Haddad]. Zema está lá para resolver o problema de Minas Gerais. Um pedaço do que os mineiros enxergam como solução parece outro problema, porque empurra no bolso do contribuinte de outros Estados as estatais mineiras.

Querem saldar um pedaço da dívida federalizando estatais mineiras. Isso não é pensar no Brasil. Zema pensa em sua província, tentando resolver seus problemas e viabilizar-se como alternativa presidencial em 2026. Ele tem muito pouco de democrata e menos ainda de preocupação com o Brasil. A forma como ele defende seus interesses é enviesada. Josias de Souza, colunista do UOL

O que aconteceu

Zema disse ontem que ele e o presidente Lula acreditam na democracia. A fala ocorreu em entrevista coletiva após reunião entre os dois em Brasília.