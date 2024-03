Lula defende política de inteligência artificial 'genuinamente guarani'

O presidente Lula (PT) defendeu nesta quinta-feira (7) a criação de uma inteligência artificial na língua portuguesa para que o projeto seja apresentado ao mundo na Assembleia Geral da ONU.

O que aconteceu

Lula encorajou especialistas a apresentarem propostas de uma inteligência artificial "genuinamente guarani". Declaração foi feita durante a 2ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, no Palácio do Planalto.

O presidente contou que o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, propôs uma parceria entre Brasil e Espanha. "Ontem eu estive com Pedro Sánchez. Ele fez uma proposta para que o Brasil e a Espanha fizessem uma parceria e criassem uma inteligência artificial na nossa língua portuguesa e espanhola", disse. Lula ressaltou que achou a ideia "genial". Conversa ocorreu durante visita oficial do espanhol a Brasília.