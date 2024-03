Sakamoto: PL usa estratégia tosca e genial ao assumir comissões da Câmara

De olho nas eleições municipais em outubro, o PL adotou a tática de se manter em evidência ao emplacar deputados de seu quadro na presidência de comissões da Câmara, disse o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta quinta (7).

Entre outros nomes do partido, Caroline de Toni (PL-SC) presidirá a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e Nikolas Ferreira (PL-MG), a Comissão de Educação.