Lilia Schwarcz: Mulheres estão mais presentes, mas não é o suficiente

No Dia Internacional das Mulheres, a nova imortal da ABL (Academia Brasileira de Letras), Lilia Schwarcz, avalia que as mulheres têm conquistado mais cargos de liderança, porém isto não é o suficiente no avanço da luta feminina. A historiadora e antropóloga foi entrevistada no UOL News de hoje (8).

As mulheres são maioria no país. Elas são uma maioria minorizada na representação. Na própria ABL, as mulheres só puderam ser votadas em 1976 [...] Eu sou a 11ª mulher. Se contarem com a minha eleição, as mulheres correspondem a menos de 1% dos candidatos eleitos para ABL. Isso é um dado que mostra a ABL, mas que mostra o Brasil