Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Cid chega à PF para novo depoimento

A situação do ex-ajudante de ordens se complicou porque o ex-comandante do Exército disse que Bolsonaro pediu ajuda de suas tropas para dar o golpe. O general Freire Gomes também relatou que a manutenção dos acampamentos em frente aos quartéis atendeu a uma determinação do ex-presidente.

A defesa dos ex-ajudante de ordens nega que tenha havido má-fé. O advogado Cezar Bittencourt tem afirmado que o tenente-coronel respondeu a tudo o que lhe foi perguntado e que não é possível revelar um fato que não tenha sido mencionado.

Até o momento, o conteúdo da delação de Cid é sigiloso. Mas há indicativos de que as informações prestadas por ele consistem num elemento importante para a comprovação das suspeitas e a elucidação sobre o papel individual de cada envolvido na trama golpista.

Outras investigações em que Cid está envolvido