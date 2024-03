Suspeito de invadir escritório de deputada em Goiânia é preso

O homem teria invadido o escritório, na noite de segunda-feira (11), destruindo parte do teto da cozinha. Foram levados a bolsa de uma servidora e um celular corporativo, segundo informações da assessoria da deputada.

O escritório foi invadido pela primeira vez em 30 de novembro de 2023, quando foram levados dois notebooks e um celular. A segunda vez ocorreu em 15 de fevereiro deste ano, mas nada foi levado. Entretanto, as gavetas e documentos que estavam no espaço foram revirados.

Em junho de 2023, o União Brasil pediu que a Câmara dos Deputados disponibilizasse escolta policial para Sylvie Alves devido a ameaças de morte feitas contra a parlamentar e seus familiares.

Na ocasião, a legenda disse que as ameaças foram em razão do posicionamento da parlamentar em votações no Congresso. No entanto, não foi informado qual o posicionamento de Sylvie no pedido. Alves tem como uma de suas bandeiras o combate à violência contra a mulher.