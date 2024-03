AGU nega coação à Odebrecht em negociações para firmar acordo de leniência

A AGU também negou acusação de que teria manipulado a produção de provas. "Os elementos de prova derivados do sistema de contabilidade paralela da empresa recorrente, que foram entregues à CGU/AGU no âmbito do acordo de leniência para corroborar os fatos delatados, foram extraídos pela própria Odebrecht, de maneira que a CGU e a AGU jamais manipularam a produção de quaisquer dessas evidências."

Esse sistema citado pelo órgão é o Drousys. Ele era usado pela Odebrecht para armazenar dados de contabilidade paralela da construtora para pagamento de propina.

Órgão do governo defendeu a continuidade do acordo de leniência. Essa modalidade de acordo é semelhante aos acordos de delação premiada firmados por pessoas físicas. A diferença é que, em vez de ser feito por um indivíduo, o acordo é com uma empresa.

Toffoli suspendeu multa da Odebrecht

O ministro do STF suspendeu multa de US$ 2,5 bilhões (R$ 6,7 bilhões na época do acordo). Em decisão do mês passado, ele afirmou que a suspensão vale enquanto houver suspeita da legalidade das delações.

Toffoli determinou a suspensão ao aceitar pedido da Novonor. Ele também permitiu que a empreiteira renegocie a dívida, possibilitando a "correção das ilicitudes e dos abusos identificados, praticados pelas autoridades do sistema de Justiça".