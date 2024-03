Freixo: 'Fazer debate ideológico é matar Marielle muitas vezes'

Freixo questionou a forma como o caso Marielle foi conduzido durante o governo de Jair Bolsonaro e espera que, além do mandante, seja revelado quem atrapalhou as investigações.

Tivemos a experiência de um governo fascista, não tenho a menor dúvida disso. Pessoas foram eleitas porque rasgaram uma placa da Marielle. Em tempos normais, de uma política representativa, isso seria completamente inconcebível.

Outra pergunta que precisa ser respondida é 'quem não deixou investigar?', para que entendamos melhor se esse escritório do crime era privado ou público. Marcelo Freixo, presidente da Embratur

Tudo indica que mandante do assassinato de Marielle seja da política, diz Freixo

Para Freixo, as investigações sobre o assassinato de Marielle Franco devem ser concluídas em breve. Ele criticou as constantes trocas de delegados que cuidavam do caso e afirmou que, "ao que tudo indica", o mandante do assassinato faz parte do meio político.