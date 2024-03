'Notas de 3': Advogado de Bolsonaro manda indiretas após depoimentos

Fábio Wajngarten, um dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), fez uma publicação com uma série de indiretas após a divulgação de depoimentos prestados à Polícia Federal no âmbito das investigações de um golpe de Estado no Brasil.

O que aconteceu

"Notas de 3", "medíocres", "deslumbrados", "amigos do poder da vez". Wajngarten não cita nomes, mas dá a entender que critica antigos aliados que já estiveram próximos a Bolsonaro.

Advogado diz que não ouviu planos de "golpe" virem de Bolsonaro. "Em nenhum momento ouvi nada de golpe, nem de prisão, nem de nada", escreveu. A declaração contrasta com a afirmação de generais das Forças Armadas. O ex-comandante da Aeronáutica, Baptista Júnior, disse ter ouvido que o ex-general do Exército prenderia o então presidente caso ele pressionasse por uma reversão do resultado eleitoral.