Lula critica Milei e diz que ataques a Vini Jr. são de 'fanáticos doentes'

O Senado argentino rejeitou ontem (14) o megadecreto de Milei que apontava para a desregulamentação da economia. Este é o primeiro ataque público de Lula contra o colega vizinho desde que ele foi eleito, em novembro. Crítico aberto do petista e da esquerda, o argentino chegou a falar em romper relações com Brasil e China —dois dos maiores parceiros do país—, mas voltou atrás depois de assumir.

A crítica de Lula à reação de Bolsonaro à derrota, algo frequente em seu discurso, se dá no dia em que caíram os sigilos dos depoimentos de militares que relatam tentativas golpistas do ex-presidente. Segundo depoimentos, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos deixou a corporação à disposição do ex-presidente para um tentativa de golpe.

Lula não fez nenhuma menção aos casos, mas afirmou que a extrema-direita ameaça a democracia. "A gente não tem que brigar contra um governador ou um presidente, tem que brigar contra um pensamento, um pensamento perverso, malvado. A democracia está correndo risco", disse.

O presidente também cobrou respeito ao Vinicius Jr. O jogador foi mais uma vez chamado de "chimpanzé" pela torcida do Atlético de Madri, na Espanha, na quarta-feira (13).