PSOL pede cassação de Zambelli por pressionar ex-chefe da FAB a dar golpe

A bancada do PSOL na Câmara pediu a cassação da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) por sua suposta participação em uma "tentativa de agitação golpista". O partido usa como argumento o depoimento do ex-comandante da FAB (Força Aérea Brasileira), Carlos Batista Júnior, à Polícia Federal.

O que aconteceu

PSOL vê Zambelli como 'um dos maiores expoentes do golpismo'. "A cassação da deputada Carla Zambelli, mais do que uma possibilidade, agora se torna um imperativo", diz um trecho do documento. O pedido foi feito em aditamento a uma representação enviada em agosto de 2023 à Comissão de Ética da Câmara.

Pedido anterior foi motivado por depoimento de Walter Delgatti Neto. Ao ser confrontado em CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito), o hacker afirmou que Zambelli e seus auxiliares financiaram despesas dele enquanto planejavam uma invasão às urnas eleitorais e a produção de um "código-fonte fake" que pudesse ser transformado em propaganda da campanha contra o sistema eleitoral.