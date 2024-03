Disputa no União envolve fundo milionário, racha e futuro do Congresso

Bivar já ameaçou Rueda antes. Já existe uma pedido de inquérito, solicitado pela Polícia Civil do Distrito Federal, para apurar as ameaças do deputado contra Rueda e seus familiares.

Integrantes do partido afirmam que o deputado chegou a aceitar a mudança no comando do União. Depois voltou atrás e passou a questionar publicamente a eleição de Rueda.

A decisão sobre o afastamento e expulsão do deputado deve acontecer na próxima semana em reunião da Executiva do partido. Além das ameaças a Rueda também pesam sobre Bivar acusações sobre a desfiliação de deputados do Rio de Janeiro sem consultar a Executiva do partido.

O que cada um disse

Bivar fez ameaças à minha pessoa e à minha família. Me ameaçou de morte e ameaçou familiares meus. O Luciano vem de forma desenfreada atacando a mim e a minha família.