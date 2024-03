Randolfe diz que não vê risco de tensão em eventual prisão de Bolsonaro

O senador e líder do governo no Congresso Randolfe Rodrigues afirmou durante o UOL News desta terça-feira (19) que não vê risco de tensão popular com uma eventual prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na entrevista, Randolfe comentou o indiciamento do ex-presidente pela Polícia Federal por falsificação de documentação vacinal da covid-19.

É direito dele [Bolsonaro] organizar quantas manifestações quiser. Direito assegurado pela democracia. Democracia essa que ele tentou golpear, que se o plano que eles arquitetaram tivesse dado certo, não seria possível ser feito qualquer tipo de manifestação em sentido contrário. Não posso especular quando ele pode ser preso, mas essa atitude [de mobilizar eleitores em eventual prisão] é típica de quem não quer responder pelos atos. Randolfe Rodrigues, líder do governo no Congresso