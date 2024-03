Advogada de Bolsonaro assume defesa de Silvinei e pede revogação da prisão

No pedido, defesa ressalta que o ex-diretor da PRF está preso preventivamente desde agosto do ano passado. O documento diz que a Polícia Federal ainda não informou, durante o processo, se testemunhas já foram ouvidas, o que prejudica o argumento de que a prisão é necessária para que Silvinei não atrapalhe as investigações.

Advogada também defende que Silvinei tem bons antecedentes criminais e residência fixa. Além disso, segundo Karina, "não há como se cogitar, diante da notoriedade do caso, risco de fuga ou de eventual reiteração da prática delitiva".

Não parece razoável que, passados seis meses, a Autoridade Policial não tenha tido tempo suficiente para colher os depoimentos daquelas testemunhas que, no seu entendimento, estariam sujeitas a uma coação exercida pelo ora requerente [Silvinei]. E que se consigne: nesse ínterim, o paciente em nada contribuiu para a demora da investigação, sempre direcionando seus requerimentos ao Exmo. Ministro

Advogada Karina Kufa

Entenda o caso

Ex-diretor da PRF está preso desde agosto de 2023. A PF deflagrou uma operação para investigar suposto uso da máquina pública para interferir nas eleições 2022.

Os mandados da operação foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Segundo a PF, integrantes da PRF supostamente direcionaram recursos para dificultar o trânsito de eleitores em 30 de outubro, dia do segundo turno das eleições, sobretudo no Nordeste, região em que o então candidato Lula (PT) teve maioria dos votos no primeiro turno.