Thronicke: Aras era pizzaiolo da CPI da Covid; senadores fizeram sua parte

Ontem, o atual procurador-geral da República, Paulo Gonet, recebeu um grupo de senadores que integraram a CPI para debateram a possível reabertura de casos gerados a partir das conclusões do grupo.

Thronicke: Bolsonaro tentou dar golpe e com violência

Em entrevista ao UOL News na manhã desta quarta-feira (20), a parlamentar classificou como violenta a tentativa de golpe do 8 de janeiro.

Não entregar a faixa levou esperança para o povo [de que haveria o golpe]. Eles estavam, sim, planejando [o golpe]. Acho que ele [Bolsonaro] pode ser covarde, mas em outros aspectos, não nesse aspecto na tentativa de golpe. Tentou dar golpe, sim. Tentou e foi com violência.