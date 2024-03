Freixo é condenado a pagar R$ 30 mil a Flávio Bolsonaro por danos morais

"Nítido intuito de atingir a honra", escreveu juíza. Em sua decisão, Amaral entendeu que Freixo demonstrou "nítido intuito de atingir a honra e imagem" de Flávio Bolsonaro e que "houve abuso do direito de manifestação e liberdade de expressão".

Facebook também foi processado, mas absolvido. A defesa de Flávio Bolsonaro havia processado também o Facebook por manter as publicações no ar. Entretanto, não houve pedido judicial que ordenasse a retirada do ar e, por isso, a juíza entendeu que não houve violação da lei. A empresa foi absolvida.

Presidente da Embratur vai recorrer. Ao UOL, a assessoria de Freixo afirmou que ele vai recorrer da decisão, mas que não vai comentar.

A reportagem também procurou Flávio Bolsonaro, que ainda não comentou a decisão. Caso haja resposta, este texto será atualizado.