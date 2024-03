Josias: Piada de Toffoli com Dino é falta de senso do ridículo

O ministro do STF Dias Toffoli teve "falta de senso de ridículo" ao fazer uma piada com o tamanho do colega Flávio Dino em sessão do plenário da Corte, na opinião do colunista Josias de Souza no UOL News da manhã desta quinta-feira (21).

É falta de senso de ridículo da parte do Toffoli. Na comparação de Toffoli com Flávio Dino, pesa mais a densidade intelectual. Dino é muito mais pesado, do ponto de vista intelectual, do que Dias Toffoli.