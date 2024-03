Kalil: Não há poder moderador militar; é dramático STF ter de dizer o óbvio

É algo dramático o STF (Supremo Tribunal Federal) ter que dizer o óbvio: não há poder moderador no Brasil. A avaliação é da antropóloga Isabela Kalil, no UOL News desta sexta-feira (29). A Corte julga uma ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) que questiona a hierarquia das Forças Armadas na República.

A Constituição é muito clara em relação a isso. Não há brecha possível para esse tipo de interpretação, a não ser com uma interpretação [baseada] em constituições anteriores, que vão trazer a ideia de um poder moderador. Na Constituição de 88, que é a vigente, não há absolutamente nenhuma sombra que vá trazer essa dimensão de suposto poder moderador [militar]. Isabela Kalil, antropóloga