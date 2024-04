Cardozo: Posts celebrando 1964 confirmam dimensão golpista

Cardozo afirma que fica alarmado com a contradição do discurso bolsonarista que critica os militares, ao mesmo tempo em que nega que Bolsonaro tenha participado do golpe.

Fico alarmado porque o discurso bolsonarista é esquizofrênico, se me permite dizer. É esquizofrênico porque nega: 'Não, Bolsonaro não participou do golpe'. Ao mesmo tempo, ele diz que os generais foram covardes e foram melancias, porque se tivessem aderido, teria golpe.

Por favor, se decidam. Havia tentativa de golpe, ou não? Se não havia, por gentileza, parem com esse discurso absurdo, autoritário, de matizes de certa forma até resvalando ao fascismo de dizer que os generais deveriam ter encampado uma quartelada. O que eu não posso é ter os dois discursos, porque um confessa que o outro é falso.

Cardozo reprova silêncio do governo sobre golpe de 64: 'Dever de rememorar'

Cardozo criticou o silêncio do governo sobre os 60 anos do golpe, mas disse que, no lugar do presidente "talvez fizesse o mesmo".