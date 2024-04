Lilia: 'Forças Armadas não são o fiel da balança da democracia no Brasil'

A antropóloga Lilia Schwarcz criticou a ambiguidade do artigo 142 e como as Forças Armadas o usam de má-fé, durante participação no UOL News da manhã desta segunda-feira (1º).

A Constituição não prevê que as Forças Armadas possam ser usadas para rejeitar o resultado da eleição, como prerrogativa de um golpe, nem atuar sem a autorização dos Poderes.