Ativistas fazem protestos em frente a casas de políticos bolsonaristas

Maioria de alvos é do PL, partido de Bolsonaro. A manifestação visou Eduardo Bolsonaro, Marcelo Álvaro Antônio (PL), Pedro Lupion (PP), Anderson Torres (PL), André Fernandes (PL), Clarissa Tércio (PP), Antonio Carlos Nicoletti (União), Silvia Waiãpi (PL) e Antônio Galvan. A reportagem entrou em contato com todos os citados, e atualizará o texto conforme houver resposta.

A democracia brasileira sofreu constantes ataques ao longo da história do nosso país. Constantemente as elites, que detém poder político e econômico, tentam impedir que o povo brasileiro decida seus próprios rumos. Muitas vezes, com influência dos poderosos de outros países. Foi assim com o Golpe Militar de 1964 e foi assim em janeiro de 2023: quando sentem que seus projetos são ameaçados, tentam um golpe, às custas do futuro dos trabalhadores e das trabalhadoras do país.

Júlia Aguiar, coordenadora nacional do Levante Popular da Juventude

Bolsonaristas se manifestam