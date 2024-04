Josias: Calvário de Moro não se limita à Justiça Eleitoral; drama vai longe

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) poderá sofrer não apenas consequências na esfera eleitoral, por uso de recursos na campanha, mas também na criminal, por causa da Lava Jato, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News da manhã desta terça-feira (2).

Ontem (1º), o desembargador Luciano Falavinha Souza, relator dos processos no TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) que pedem a cassação de Moro, votou contra a perda do mandato do parlamentar.