Sakamoto: Datena troca PSB por PSDB e pode ampliar tempo de TV de Tabata

Isso agregaria tempo de TV. Não agregaria base eleitoral efetivamente, até porque o PSDB perdeu os vereadores por conta da relação com o Ricardo Nunes, que não vai apoiá-lo à reeleição.

Oficialmente, o PSDB nega que essa seja o caminho, segundo Sakamoto.

Você vai conversar com o pessoal do PSDB e eles falam: 'Não está fechado ainda. O Datena é uma possibilidade, tem outros nomes do partido que poderiam compor a vice com algum aliado. Ou mesmo, o PSDB poderia lançar alguém, inclusive o Datena, como candidato a cabeça de chapa' [...] A ideia dessa composição é aumentar a aliança e garantir o aumento do tempo de TV.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.