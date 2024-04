Filho de suspeito de mandar matar Marielle é pré-candidato a vereador no RJ

Kaio Brazão publicou série de vídeos em defesa do pai e do tio, Chiquinho Brazão. Os dois foram presos no mês passado sob acusações de serem os mandantes da morte de Marielle. Os vídeos falam de uma suposta "inversão de fatos" sobre o episódio, "fatos cruciais ocultados" e colocam em dúvida a delação do ex-PM Ronnie Lessa.

Família de políticos

Chiquinho foi eleito deputado pela primeira vez em 2018 e reconduzido ao cargo na última eleição. Antes, foi vereador no Rio de Janeiro durante 12 anos e trabalhou ao lado de Marielle na Câmara Municipal.

Ele integrou a gestão de Eduardo Paes. Esteve à frente da Secretaria Especial de Ação Comunitária da Prefeitura do Rio de Janeiro de outubro do ano passado até fevereiro deste ano. Saiu por opção própria.

O parlamentar tem base eleitoral em Jacarepaguá, região dominada pela milícia. Ele é o irmão do meio de uma família com ramificações políticas. O caçula é Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio (TCE-RJ). O mais velho é o deputado estadual Pedro Brazão.