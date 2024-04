Josias: Antes de reforma ministerial, Lula precisa fazer autocrítica

Lula deveria refletir sobre os rumos do seu governo antes de pensar em fazer uma segunda reforma ministerial, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta sexta (5).

O ministério precisa de ajustes. Quem está informando isso é a sociedade brasileira por meio de pesquisas. O governo não está agradando e há um certo cansaço com pouco tempo. É preciso recordar que, em um ano e três meses de governo, Lula já está planejando sua segunda reforma. Na primeira, ele instalou gambiarras do centrão e um ex-magistrado [Ricardo Lewandowski].