Criticado por Haddad, Perse avança na Câmara

Governo quer redução no programa. A proposta protocolada pelo líder do governo, José Guimarães (PT-CE), reduz de 30 para 12 o número de setores da CNAEs (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) que vão compor o Perse a partir da aprovação do projeto. A relatora será a deputada Renata Abreu (Podemos-SP). Também limita o faturamento em R$ 78 milhões por ano para que as empresas tenham acesso aos benefícios. Na prática, o projeto vai excluir do programa as companhias com lucro real.

No fim do ano passado, o governo editou uma Medida Provisória que acabava com o Perse. A proposta prevê terminar com a isenção da CSLL, PIS/Pasep e Cofins a partir de abril de 2024. A isenção do IRPJ acabaria em janeiro de 2025. O tema está na MP que trata da reoneração gradual da folha de pagamentos de 17 setores.

Desoneração dos municípios avança. Os deputados também aprovaram, por 275 votos favoráveis e 139 contrários, a urgência para desonerar municípios com até 50 mil habitantes e receita líquida per capita de até R$ 3.895.

Lira negociou com os líderes a votação da urgência para liberar a pauta da Câmara. Amanhã, o plenário deve analisar apenas a prisão do deputado Chiquinho Brazão, acusado de mandar matar a vereadora Marielle Franco em 2018.