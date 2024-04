Sem citar caso contra filho, Lula diz que mulher não foi feita para apanhar

Lula citou a mãe, Dona Lindu, como exemplo de mulher que conseguiu se livrar de um marido "bruto". Lula explicou que o pai não permitia que as irmãs estudassem para que não aprendessem a "escrever cartas para o namorado", e a mãe preferiu deixá-lo para que os filhos não precisassem crescer ao lado da "brutalidade do pai".

Tenho orgulho da minha mãe porque, normalmente, as pessoas falam que quando o marido bate na mulher ela fica dentro de casa porque depende dele para comer. A minha mãe tinha oito filhos, meu pai era muito bruto, ele não queria que as minhas irmãs fossem para a escola para não aprender a escrever cartas para o namorado. A minha mãe teve coragem de largar do meu pai, saiu de onde a gente morava, veio para São Paulo, criou os oito filhos da forma mais decente possível, e o filho dela está aqui presidente da República.

Presidente Lula, em discurso

Lula reiterou a importância da profissionalização para a independência feminina. "Além da profissão ser importante para o homem e para a mulher, para a mulher é mais sagrada, porque com o estudo e a profissão, a mulher que trabalha ganha respeito e vai dizer para o marido 'eu tô com você porque gosto de você e você me respeita, se você levantar a mão para mim, largo você e vou cuidar da minha família, porque mulher não foi feita para apanhar'".

Em seguida , Lula disse que Dona Lindu lhe ensinou a jamais agredir fisicamente a mulher quando casasse. "Minha mãe era analfabeta, mas dizia para mim 'meu filho, se um dia você casar e tiver problema com sua mulher, nunca levante a mão para sua mulher. Se não estiverem vivendo bem, saia de casa e vá procurar o que fazer, mas nunca levante a mão para bater numa mulher'".

Lula ainda fez menção a lei aprovada pelo governo no Congresso que garante igualdade salarial entre homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo. "Não tem essa de mulher ganhar menos que o homem na mesma função, e a gente aprovou essa lei para fazer um reparo na história desse país. A mulher não quer ser tratada como objeto de cama e mesa".

Entenda o caso

A médica Natália Schincariol acusa Luis Claudio de violência doméstica, conforme o boletim de ocorrência registrado no último dia 2 de abril. Eles formaram um casal por dois anos.