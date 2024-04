Justiça suspende multa do Ibama contra Bolsonaro por pescaria no RJ

A defesa do ex-presidente alega a inexistência de comprovação da materialidade do fato atribuído ao acusado. Diz ainda que falta a descrição precisa da tipificação do crime que lhe é imputado.

Procurado pelo UOL, o Ibama informou que não foi formalmente intimado da decisão.

Entenda

Em 2019, O Ibama anulu multa ambiental de Bolsonaro. O processo voltou à estaca zero. Um parecer da AGU (Advocacia Geral da União) defendeu que presidente não teve amplo direito de defesa em processo por pesca irregular. Com isso, o nome de Bolsonaro foi retirado do cadastro de pessoas físicas e jurídicas que têm dívida ativa com a União. Parecer foi emitido dias antes da posse de Bolsonaro na Presidência, no fim da gestão de Michel Temer (MDB).

Em 2023, a multa, que havia sido anulada, voltou a valer.

O Ibama entendeu que o arquivamento do processo ocorreu de modo irregular. O Ibama acrescentou que a multa continuava válida, e que o processo deveria voltar a ser julgado. O despacho foi assinado pelo coordenador-geral do Centro Nacional do Processo Sancionador Ambiental do Ibama, Halisson Peixoto Barreto.