Josias: Ação do MDB torna ainda mais visível apoio de Lula a Boulos

Pedido de Lula foi criticado por adversários

A fala do presidente gerou reações imediatas. Adversários acusaram Lula de romper a lei eleitoral ao fazer campanha antecipada em favor de Boulos, que é deputado federal pelo PSOL de São Paulo.

Cada pessoa que votou no Lula, em 1989, em 1994, em 1998, em 2006, em 2010 e em 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo Luiz Inácio Lula da Silva, no 1º de maio

Outros pré-candidatos que se opõem ao psolista pediram que o Ministério Público investigue o caso. Entre os nomes, estão Marina Helena (Novo), Kim Kataguiri (União Brasil) e o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB).

Até mesmo dentro da base aliada há reclamações. O presidente do MDB, o deputado federal Baleia Rossi (SP), acusou Lula de usar "a estrutura do governo" para fazer "campanha contra o MDB, partido com três ministros" no governo do presidente. O ministro Paulo Pimenta (Secom), no entanto, diz que este tipo de "manifestação de apoio" está coberta pela lei eleitoral.

