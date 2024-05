'Não acho que Lula errou', diz Renan Filho sobre pedido de voto a Boulos

O ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), afirmou em entrevista ao UOL News nesta sexta (3) que não considera um erro a fala do presidente Lula (PT), que pediu votos ao pré-candidato à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (Psol), durante ato no Dia do Trabalho.

Não acho que o presidente Lula errou. Pedir votos nesse momento é uma questão complexa, é uma questão de legislação. Renan Filho, ministro dos Transportes

O ministro também falou sobre a baixa adesão de público, que foi alvo de reclamação de Lula.