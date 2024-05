Nunes Marques bloqueia R$ 430 mi da Educação do MA cobrados por advogados

Honorários advocatícios

Em 14 de março deste ano, o ministro Nunes Marques concordou com o pedido do sindicato e destacou 60% do valor principal do precatório para pagamento dos professores, em forma de abono.

Os cinco escritórios que pedem os R$ 430 milhões trabalharam para o sindicato. A cifra corresponde a 15% do valor que será destinado aos professores, com as devidas correções monetárias.

A Secretaria de Educação do Maranhão, que receberá o dinheiro e administrará os pagamentos, discorda do pagamento dos advogados. Afirma que o sindicato, representado pelos escritórios, só entrou no processo depois que a causa já estava ganha.

O sindicato contesta, e afirma que foi graças à sua atuação que os professores garantiram 60% do valor a ser pago pela União. A entidade afirma ainda que o valor seria descontado da quantia devida a cada professor, conforme ficou decidido em assembleia.

Repercussão geral

O ministro determinou o bloqueio do valor porque o Supremo reconheceu a repercussão geral de um recurso que discute como devem ser calculados os honorários de advogados quando os valores em discussão nos processos sejam "exorbitantes".