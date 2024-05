Lula prepara anúncio de ações de socorro ao RS; perdão de dívida é debatido

Não queremos ficar anunciando valores pontuais que ainda não estão devidamente apurados, porque os valores serão apurados à medida do baixar das águas, da limpeza das cidades e da materialização e constatação do que precisará ser reconstruído.

Rui Costa, ministro da Casa Civil

A possível suspensão da dívida do Rio Grande do Sul com a União está em pauta no governo, segundo Rui Costa. O ministro afirmou que o grupo de discussão dentro do Planalto tem debatido várias linhas, mas não quis antecipar qual será o caminho anunciado por Lula.

Ontem, o governador Eduardo Leite (RS) reclamou de burocracia para uso de verbas. "Se colocar R$ 10 bilhões na nossa conta eu só posso gastar o limite do ano passado mais a inflação do período, eu não consigo fazer a despesa, vamos ter que trabalhar nessa lógica", reclamou.

Em resposta, Lula falou sobre ajuda ao estado. "Eu sei que o estado do Rio Grande do Sul tem uma situação financeira difícil. E eu sei que tem muitas estradas que estão com problema. Então, eu quero lhe dizer que não fique preocupado que o governo federal, através do Ministério do Transporte, vai ajudar a você a recuperar as estradas", disse o petista. Ele acrescentou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é "muito sensível" às dívidas dos estados.

Apoio do Congresso

Rui Costa disse ainda que o presidente tratará sobre as medidas com o Congresso Nacional. Ontem, Lula foi ao Rio Grande do Sul pela segunda vez em quatro dias, desta vez acompanhado pelos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).