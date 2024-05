Quaest: É cedo para apontar reversão na popularidade de Lula no Sul

Ainda é prematuro concluir que a resposta à tragédia no Rio Grande do Sul freou a desaprovação do governo Lula na região, afirmou o diretor da Quaest Felipe Nunes em entrevista ao UOL News nesta quarta (8).

Em pesquisa divulgada hoje pela Genial/Quaest, a aprovação geral do governo Lula se manteve estável no país (33%). Na região Sul, a avaliação positiva cresceu de 25% para 34%.