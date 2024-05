Toffoli anula uso de provas da Odebrecht em demissão de servidor do BC

O ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), decidiu nesta terça-feira (7) anular o uso das provas do acordo de leniência da Odebrecht no processo administrativo da CGU (Controladoria-Geral da União) que levou à demissão de um servidor do Banco Central delatado pela empreiteira.

O que aconteceu

Toffoli estendeu a Flavio Cals Dolabella os efeitos de decisão tomada por ele em setembro de 2019. Na época, o ministro anulou as provas do acordo de leniência da empreiteira, considerando-as "imprestáveis". A decisão foi posteriormente chancelada pela Segunda Turma do STF.

Na prática, a decisão pode levar à reversão da demissão do servidor. Ele foi demitido em 30 de dezembro de 2021 após um procedimento disciplinar da CGU que utilizou elementos do acordo da empreiteira.