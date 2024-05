Lula grava vídeo de Dia das Mães e diz que gaúchas 'não estão sozinhas'

O presidente Lula (PT) publicou nas redes sociais uma mensagem de Dia das Mães e se solidarizou com as mães do Rio Grande do Sul, que estão sofrendo com as enchentes.

O que ele disse

Lula disse que é dia de lembrar "daquelas que, mesmo à distância, estão sempre ao nosso lado" e que "nos deram à vida, e que nos dariam quantas vidas tivessem". Ele também deixou uma mensagem de solidariedade para as mães gaúchas.