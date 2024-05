CCJ convida Pimenta para explicar "perseguição" em inquérito de fake news

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania) da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (14) um convite para que o ministro Paulo Pimenta esclareça o pedido de abertura de inquérito sobre a disseminação de fake news durante a tragédia climática no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

O convite foi um requerimento do deputado Paulo Bilynskyj (PL-SP). Inicialmente, ele propôs a convocação do ministro da Secretaria de Comunicação do governo, mas após um acordo, a convocação foi transformada em convite. A mudança é uma praxe e, na prática, permite que o convidado aceite ou não. A data sugerida é 28 de maio.

No requerimento, Bilynskyj diz que o inquérito persegue "opositores que denunciaram falhas e abusos do governo federal". No entendimento da oposição, o inquérito aberto pela PF (Polícia Federal) a pedido de Pimenta, e com aprovação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, investiga apenas críticos do governo.