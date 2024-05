TSE derruba inelegibilidade de presidente do Iphan condenado por fake news

O tribunal local havia julgado procedente uma ação movida pela chapa do governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB). Para o TRE, a campanha de Grass ao governo do Distrito Federal teve várias peças publicitárias consideradas irregulares por, dentre outros motivos, divulgar informação descontextualizada e falsa envolvendo o governador.

Em 2022, Grass foi o candidato do PV ao governo do DF e teve apoio do PT e do próprio presidente Lula (PT). Ele foi derrotado por Ibaneis Rocha ainda no primeiro turno da disputa. Após a derrota no primeiro turno, Grass acabou assumindo a função de coordenador da campanha de Lula no DF. Depois, foi escolhido como presidente do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

O que alegaram Grass e Ibaneis

No recurso, a defesa de Grass alegava que o número de peças publicitárias consideradas irregulares não era suficiente para caracterizar abuso. A defesa alegou que o fato de a Justiça Eleitoral ter reconhecido que algumas de suas propagandas eram irregulares não configuraria automaticamente abuso no uso dos meios de comunicação.

A defesa alegou também que nem todos os questionamentos se tratavam de acusações ou afirmações falsas. A campanha de Ibaneis questionou 13 peças, das quais oito continham erros formais, como não mencionar todos os partidos da coligação, e não acusações ou afirmações envolvendo Ibaneis.

"As demais, que foram consideradas como ofensivas à honra do Sr. Ibaneis, tratam, com variações, de dois temas: a adjetivação do candidato à reeleição como mentiroso por não cumprir promessas de campanha feitas nas eleições de 2018; e classificação do governo, e não da figura do governador, como corrupto", argumentou a defesa de Leandro Grass ao TSE.