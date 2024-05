'Inadmissível', diz Lula sobre atentado a primeiro-ministro da Eslováquia

Atentado aconteceu na quarta (15). Fico saía de uma reunião em Handlova, no centro da Eslováquia, quando foi baleado. Ele sofreu múltiplas lesões, que exigiram cuidados intensivos.

Pellegrini pediu "suspensão" da campanha para eleições europeias no país. Marcada para 8 de junho, a disputa acontece no mesmo mês em que Pellegrini deve tomar posse no cargo.