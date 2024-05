Toffoli nega recurso de Bolsonaro e mantém multa de R$ 15 mil do TSE

Não obstante o reforço argumentativo apresentado pelos agravantes, não foram trazidos elementos aptos a afastar os fundamentos que embasaram a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os quais devem ser mantidos.

Dias Toffoli, ministro do STF

Vídeo de Bolsonaro dizia que Lula era 'mau-caráter'

As imagens foram exibidas via anúncios no YouTube. Lula também foi associado à palavra "dissimulado" e à frase "que te roubou". As menções foram feitas por meio de um diálogo entre duas mulheres que conversavam sobre o "ex".

O vídeo mostrou também imagens de capas de revistas com fotos negativas para Lula. As capas continham manchetes relacionadas aos processos judiciais em que o atual presidente esteve envolvido.