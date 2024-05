Moraes deixa TSE com Bolsonaro inelegível e combate a fake news e laranjas

As resoluções do TSE trazem o que há de mais moderno no combate às fake news, às notícias fraudulentas, à desinformação (...) Avançamos para demonstrar que essa lavagem cerebral que é feita por algorítimos não transparentes, eu diria em alguns casos viciados para determinadas bolhas, isso será e continuará a ser combatido aqui na Justiça Eleitoral. Que a Justiça Eleitoral seja um exemplo do que há de mais moderno no combate à desinformação.

Alexandre de Moraes, no discurso de despedida do TSE

Avanço no combate a candidaturas laranjas

Dentro do mérito das ações, Moraes trabalhou para mudar a jurisprudência da corte a respeito de candidaturas laranjas. O ministro capitaneou as discussões sobre quais elementos a Justiça Eleitoral deve levar em conta para caracterizar as candidaturas laranjas de mulheres, um debate que havia sido iniciado em julgamentos do tribunal antes de ele assumir a Presidência.

Entre 2023 e 2024, o plenário do TSE julgou mais de 80 processos de fraude à cota de gênero nas eleições de 2020 para o cargo de vereador.

O esforço culminou com a edição de uma nova regra geral para a Justiça Eleitoral poder cassar candidaturas laranjas. A corte editou uma súmula que estabelece quais critérios precisam ser levados em conta para se aferir a fraude nas cotas de gênero nas eleições. A súmula funciona como uma padronização que precisa ser seguida pelos juízes nas instâncias inferiores. Com isso, o TSE diminuiu as chances de haver diferentes entendimentos entre os tribunais regionais em relação ao tema. A súmula vai passar a valer nas eleições de 2024.

Absolvição de Moro e caso Jorge Seif

Apesar dos enfrentamentos com bolsonaristas, o final da gestão de Moraes ficou marcado por decisões que beneficiaram ex-apoiadores do presidente. O senador e ex-juiz federal Sergio Moro (União-PR) foi inocentado, e o julgamento do ex-secretário Jorge Seif (PL-SC) acabou adiado.