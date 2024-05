Tales: Moraes precisa abandonar postura de chefe de estado de exceção

Já que está no centro da discussão sobre o comportamento autoritário que teve em outras situações, a cada caso como esse ele precisa mostrar porque tomou a atitude, quais foram as agressões e em que nível esses agressores estravem realmente em condições de agredi-lo. Tales Faria, colunista do UOL

Tales comparou o caso ao episódio do aeroporto de Roma, quando brasileiros hostilizaram Moraes e familiares do ministro do STF, e cobrou a divulgação de mais detalhes sobre essas ameaças.

A filmagem do aeroporto mostrou que o que havia sido dito não se comprovava, daí a Polícia Federal não poder fazer nada. Mas antes disso, falou-se como se tivessem dado um tapa e uma agressão de fato, o que não foi comprovado.

Diante disso, pede-se do ministro que já venha com um pouco da comprovação das coisas. Se as ameaças forem mais fortes, convencem a opinião pública. É preciso esse exercício de transparência de Moraes. Tales Faria, colunista do UOL

Abrucio: Se ameaças forem críveis, opinião pública ficará a favor de Moraes