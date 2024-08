Lilia: Apagar Rebeca de propaganda é mais do que um erro e exige reparação

A retirada da imagem da ginasta Rebeca Andrade de uma propaganda do Ministério das Comunicações é "mais do que um erro" e, muito além de pedir desculpas, o governo federal precisa fazer reparações, afirmou a antropóloga Lilia Schwarcz, no UOL News desta quarta-feira (7).

A fotografia original mostrava a reverência de Simone Biles e Jordan Chiles para Rebeca Andrade no primeiro pódio da história composto apenas por ginastas negras, mas a conta do ministério do Instagram trocou a imagem da brasileira por um computador, com o logo de um programa de inclusão.