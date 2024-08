Após restringir 'emendas Pix', Dino abre exceção para uso em calamidade

Dino dise que pode rever restrições caso Executivo e Legislativo adotem medidas para corrigir "vícios". "Emendas Pix" permitem a transferência direta de verbas da União para os cofres de estados e municípios mesmo que não haja nenhum projeto ou proposta específica para uso daquele dinheiro, o que seria inconstitucional, segundo a PGR.

As referidas determinações judiciais poderão ser revistas em face de medidas concretas eventualmente adotadas pelos Poderes Legislativo e Executivo para remover os vícios apontados na petição da PGR e na decisão que proferi na ADI nº. 7.688

Ministro Flávio Dino, do STF

Um dia após PGR acionar o Supremo, Lira foi conversar com Paulo Gonet. Encontro realizado nesta manhã foi para discutir pontos da ação e, como mostrou o UOL, procurador-geral da República não deve adotar nenhuma medida nova por enquanto.

O caso gerou mal-estar no Congresso. Os parlamentares ainda avaliam como responder.

Gonet fez brincadeira com a emenda nesta manhã. Durante sessão do Conselho Superior do MPF (Ministério Público Federal), ele mencionou as "emendas Pix" no anúncio da discussão sobre o orçamento de 2025 do órgão. "Não tem emenda Pix, não, né, aqui [no MPF]?", brincou o procurador-geral. A sessão começou às 9h da manhã e foi realizada antes do encontro do Lira.

Na semana passada, Dino decidiu que as "emendas Pix" só poderiam ser liberadas se houvesse "total transparência". Ministro do STF restringiu liberação de recursos e determinou que o governo só repasse os valores para municípios e estados caso haja um procedimento detalhando como e onde o dinheiro será utilizado, incluindo o prazo para eventual obra ou projeto com a verba ser concluído.