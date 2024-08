Histórico de STF e PGR reduz impacto de decisão do TCU sobre joias

Resolução de 2016 embasou investigações sobre desvios de joias recebidas por Bolsonaro quando era presidente. Para alguns especialistas, essa mudança de hoje do TCU pode ser benéfica para o ex-presidente, levando a um entendimento de que não haveria conduta ilegal de Bolsonaro em vender os itens. O professor de direito da FGV Direito Rio Álvaro Jorge é um dos que vão nessa direção.

Integrantes do TCU reconhecem sob anonimato que a avaliação do STF no caso das joias é diferente. Enquanto o Tribunal de Contas analisou normas para a conduta dos presidentes, Supremo e PGR vão decidir sobre condutas que podem ser consideradas crimes no momento em que foram praticadas. Na época das vendas das joias, a decisão de 2016 do TCU era a única orientação existente sobre o tema.

Entendimento do TCU não necessariamente será seguido pelo Supremo. Como última instância do Poder Judiciário, o STF dá a palavra final sobre a interpretação da Constituição e das leis, enquanto o TCU é um órgão auxiliar de fiscalização do Poder Legislativo, cujas interpretações e decisões já foram derrubadas pelo Supremo em diferentes ocasiões.

Para o MPF (Ministério Público Federal), a análise do que é considerado crime também independe do TCU. Ouvidos sob anonimato, membros do órgão avaliam que o procurador-geral da República, Paulo Gonet, vai analisar o caso com base em seu entendimento do que pode ou não ser enquadrado como crime no inquérito das joias. Essa avaliação na área criminal não tem relação com a interpretação do TCU.

Especialista lembra que investigação vai além do recebimento dos presentes. Para o doutor em direito penal e professor da Escola Paulista de Direito Rodrigo Pardal, o inquérito das joias envolve outros episódios além do peculato (desvio de recurso público) e que podem levar a acusações contra Bolsonaro independentemente se os presentes forem considerados como bens públicos ou particulares.