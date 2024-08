A ministros, Lula pede eleição sem ofensas e fala de crises internacionais

Pacificar as eleições

Lula orientou os ministros a fazerem uma eleição "acima da cintura". Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o objetivo é que haja um alinhamento pacífico para o pleito, já que ao menos dez partidos que fazem parte da base do governo serão concorrentes em cidades importantes.

O propósito é que as disputas não atinjam o governo. Em São Paulo, por exemplo, o PT está com Guilherme Boulos, filiado ao PSOL, da ministra Sônia Guajajara. Boulos enfrentará o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que tem três ministros no governo, e também Tabata Amaral (PSB), companheira de partido do vice-presidente. Os enfrentamentos se repetem em praticamente todas as capitais.

Não haverá proibição. Lula deverá "liberar" para que seus ministros subam no palanque de quem quiserem. Em São Paulo, Alckmin deverá estar no palanque de Tabata, que tem, inclusive, a esposa do ministro Márcio França (Microempresas), Lúcia França, como vice.

[Lula falou] no sentido de orientar que cada um tem a absoluta liberdade para escolher. Agora, os ministros que fossem participar da campanha, ele aconselhava que fizessem todos os elogios aos seus candidatos e não fizessem críticas ou ofensas ao adversários, independente de quem é o adversário.

Rui Costa, sobre orientações de Lula

Crises internacionais

A eleição na Venezuela e a crise diplomática com a Nicarágua também foram tema da reunião. O Brasil tem sido o principal observador internacional no pleito que o presidente Nicolás Maduro reivindica a reeleição e a oposição o acusa de fraude, ao passo que o Itamaraty expulsou a embaixadora da Nicarágua após o país centro-americano expulsar o diplomata brasileiro.