OAB pede trancamento de inquérito contra advogado no caso dos respiradores

A seccional baiana da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) pediu à Justiça Federal da Bahia o trancamento da operação deflagrada contra o advogado Marinho Soares no caso dos respiradores. A OAB argumentou que Marinho atuou como advogado nos autos e que a ação da Polícia Federal criminaliza o exercício da advocacia.

Marinho foi alvo de busca e apreensão e bloqueio de bens na semana passada, por ter recebido pagamento de R$ 125 mil do empresário Cleber Isaac, um dos investigados no caso. Isaac é apontado como o intermediário entre o governo da Bahia e um contrato fraudulento de R$ 48 milhões para a venda de respiradores que nunca foram entregues.

"A tese [da acusação], todavia, põe em xeque o próprio direito de defesa e a liberdade de atuação do advogado. Vitoriosa, representaria um retrocesso civilizacional, na medida em que limita o direito do réu à defesa de sua escolha e põe o advogado na berlinda de se tornar, ele próprio, 'culpado por associação'", diz a OAB no pedido.