Diário do Centro do Mundo volta ao ar com editorial sobre censura

Após ter suspensão determinada pela Justiça do Tocantins, o Diário do Centro do Mundo voltou ao ar nesta quinta (8). Portal de notícias diz que foi censurado e que retorno é vitória para a liberdade de expressão e democracia.

O que aconteceu

Suspenso na última quarta-feira (7), o Diário do Centro do Mundo voltou ao ar na manhã desta quinta. O site publicou um editorial sobre o retorno afirmando que a decisão do TJ-TO em suspender o site inteiro é um ato de censura. "Este recomeço não é apenas uma vitória para nossa equipe, mas para a liberdade de expressão e a democracia em nosso país", diz a publicação.

Suspensão ocorreu após processo movido pela deputada Janad Valcari (PL-TO) em novembro de 2023. Uma reportagem do diário aponta que a deputada faturou R$ 23 milhões em um esquema de corrupção envolvendo prefeituras e a banda de forró Barões da Pisadinha — ela já foi empresária da banda e hoje um filho da deputada assumiu o posto.