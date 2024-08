TJ-SP absolve ex-reitor da USP por receber doação para reforma de salas

Os desembargadores reconheceram que Rodas agiu "em desconformidade com os princípios da administração pública" ao não informar a Congregação da Faculdade de Direito que havia aceitado as doações. A Congregação é o órgão interno da Faculdade de Direito que define as regras burocráticas do curso.

"No entanto, essa desconformidade não foi de tal magnitude que pudesse ser classificada como improbidade", escreveram os desembargadores, no acórdão.

Rodas chegou a ser condenado por improbidade em primeira instância a pagar multa de 12 vezes o salário que recebia como reitor da USP. Mas o TJ-SP reformou a sentença.

Doações

A ação corria desde 2013 e se referia a fatos de 2009 e 2010.

O MP de São Paulo acusava Grandino Rodas de aceitar as doações em proveito próprio, já que não as divulgou e nem avisou a Congregação da Faculdade de Direito que elas aconteceriam.